El jueves se conocieron las diez películas que este año pelearán por el Oscar y obviamente ya comenzó la ronda de apuestas para ver quién ganará, cuál se llevará la estatuilla dorada a casa. Pero además del juego de las suposiciones y la especulación, lo que también sucede para muchos espectadores es que comienza la ansiedad por ver las nominadas, por descubrir en qué lugar están disponibles para llegar con todo visto a la noche del 15 de marzo, cuando se entreguen las estatuillas en Los Angeles, en la 98ª edición de los Premios de la Academia. Entonces, aquí llegamos para hacer una rápida orientación sobre dónde encontrar las nominadas.

Las dos principales contendientes son Pecadores de Ryan Coogler y Una batalla tras otra (13 nominaciones) de Paul Thomas Anderson. La película con Michael B. Jordan alcanzó el récord de 16 nominaciones, superando las 14 que habían obtenido Titanic, La malvada y La La Land. Si bien el film con Leonardo DiCaprio es el favorito casi desde el día en que se estrenó, la Academia puede tener un razonamiento diferente al de otras organizaciones que entregan premios e ir por una distinción más simbólica: de ganar Coogler, sería el primer director negro en llevarse la estatuilla. Ambas películas ya pasaron por los cines y ahora están disponibles en HBO Max.

Si uno quiere ver actualmente en el cine una de las películas nominadas, no tiene otra opción que ir a ver Marty Supremo, la única película en cartelera en salas de Mar del Plata. Esta biografía apócrifa dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, actualmente el principal candidato a ganar como actor, aspira a 9 estatuillas.

Luego tenemos una triada que actualmente está disponible en plataformas. En Netflix están Frankenstein de Guillermo del Toro, que aspira a 9 estatuillas, y Sueño de trenes, que va por 4. La primera es favorita en rubros como vestuario, maquillaje o diseño de producción, mientras que la otra no parece tener chance en ningún rubro, aunque seguramente nos permitirá disfrutar de Nick Cave (nominado por su canción original) durante la ceremonia. Por su parte, quienes tengan AppleTV podrán ver la excitante F1, con Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski. Casualmente el director alcanzó el mismo logro con Top Gun: Maverick, es decir una película mainstream y de género que se cuela en el rubro principal casi como un premio por su nivel de popularidad. Aunque sonido parece ser su estatuilla.

Luego tenemos dos que pasaron recientemente por los cines de Mar del Plata, pero ya no están disponibles en la cartelera. Una de ellas es la noruega Valor sentimental de Joachim Trier, que va por 9 oscars y seguramente se lleve alguno por el lado de las actuaciones. Esta película llegará a MUBI, aunque la plataforma todavía no anunció cuándo será subida al catálogo. Más incierto es el destino de Bugonia, la sorpresa entre las nominadas. La película del griego Yorgos Lanthimos había pasado bastante desapercibida por los cines, pero sin embargo la Academia tiene un cariño evidente por el director. El film está disponible en la plataforma Peacock en Estados Unidos y se estima que por estas zonas se suba al catálogo de Prime Video recién entre abril o mayo.

Finalmente tenemos dos películas que llegarán próximamente a los cines. Una de ellas es Hamnet, la nueva de Chloé Zhao que ganó el Globo de Oro como mejor drama y que parece tener la estatuilla para Jessie Buckley reservada, entre sus 8 nominaciones. Su estreno en salas será próximo, el 5 de febrero. La que nos queda de la lista es la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que aspira a 4 premios. Parece ser casi número puesto como film internacional y la estatuilla para la actuación de Wagner Moura puede ser la sorpresa de la noche. En los cines la podremos ver recién a partir del 26 de febrero.

