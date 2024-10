Más allá del fin de semana con máximas por encima de los 20°, las tormentas del lunes pasaron factura en Mar del Plata, que inicia octubre junto a un martes frío, con máxima de 11° y el cielo nublado.

Si bien no se prevén más lluvias, la ciudad tendrá una jornada fresca como hace rato no se vivía. Mientras la máxima llegará a 11°, la mínima será de 9°. No habrá muchas variaciones en la temperatura y hasta el jueves no volveremos a tener días primaverales.

Puede interesarte

En tanto al viento, correrá del sudeste durante todo el martes, a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) a la mañana y la tarde, mientras que a la noche disminuirá a entre 7 y 12 km/h.

Será una jornada totalmente gris, ya que el sol no planea aparecer hasta el miércoles, donde la máxima subirá apenas tres grados (14°) y la mínima caerá otros cuatro, a 5°.