Mar del Plata sigue sumando propuestas para un verano que promete ser uno de los más fuertes en materia de entretenimiento. La productora RocanMusic confirmó que Don Osvaldo, la banda comandada por el ex Callejeros Pato Fontanet, llegará a la ciudad el sábado 31 de enero para presentarse en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas (Juan B. Justo y España).



Según detalla el flyer oficial, las puertas abrirán a las 19 y el show comenzará a las 21, con entradas ya disponibles desde el 19 de noviembre. Además, los primeros 200 tickets de campo adquiridos online incluyen un DVD de “Zona Liberada” como obsequio especial para los fans.



La visita de Don Osvaldo se da en el marco de una temporada que viene cargada de anuncios. Minella Stadium S.A. confirmó que el Polideportivo Islas Malvinas recibirá también a dos figuras ya instaladas en la escena musical actual: Luck Ra, uno de los artistas argentinos más convocantes del momento, se presentará el 29 de enero con un show especialmente preparado para el público marplatense. J. Alvarez, referente internacional del género urbano, regresará al país para actuar el 30 de enero, convirtiéndose en el primer artista internacional confirmado del mes.

Desde la organización destacaron que trabajan junto a productoras locales y de otros puntos del país para ofrecer una cartelera amplia, variada y de calidad, orientada tanto a residentes como a turistas que eligen Mar del Plata durante la temporada.



Con Don Osvaldo, Luck Ra y J Alvarez ya confirmados, el Polideportivo Islas Malvinas se posiciona como uno de los epicentros musicales del verano 2026, anticipando semanas de fuerte movimiento cultural y grandes convocatorias.