Una noticia que enlutó al puerto, atravesando al empresariado y al deporte, tuvo su mayor repercusión en el mundo del fútbol. Josecito Moscuzza fue vicepresidente de Aldosivi por más de una década y, si bien dejó la comisión directiva el año pasado, seguía acompañando al equipo como el pasado sábado ante Independiente Rivadavia en el Minella.

Por eso fue recordado con una publicación en las cuentas oficiales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). "La familia de la #LPF lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, y le envía sus condolencias a la familia, amigos e hinchas".

La familia de la #LPF lamenta profundamente el fallecimiento de José Moscuzza, ex vicepresidente de @clubaldosivi, y le envía sus condolencias a la familia, amigos e hinchas. pic.twitter.com/f4UZkZgV65 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 5, 2025

Asimismo, el Chiqui Tapia expresó: “Lamento profundamente la partida de José Moscuzza, un gran dirigente, pero por sobre todas las cosas una excelente persona”.

Lamento profundamente la partida de José Moscuzza, un gran dirigente, pero por sobre todas las cosas una excelente persona.



Realmente conmovido por esta triste noticia. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos; así como también a toda la gente de @clubaldosivi. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 5, 2025

Por causas que son materia de investigación, el vehículo de José Marcelo Moscuzza volcó y cayó dentro de un zanjón ubicado a la vera de la ruta 2, en el kilómetro 166. Los servicios de emergencia de Lezama fueron alertados minutos antes de la una de la madrugada y, al arribar al lugar, constataron el fallecimiento del único ocupante del rodado.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, envía sus condolencias a toda la familia Moscuzza por el fallecimiento de José (hijo), quien fuera ex Vicepresidente del @clubaldosivi.



Mucha fuerza en este difícil momento en nombre… pic.twitter.com/vdBJhr4ay0 — AFA (@afa) November 5, 2025

