Un operativo policial desarrollado en horas de la noche en las calles de Mar del Plata derivó en la aprehensión de un joven de 18 años acusado de tenencia ilegal de estupefacientes, tras una persecución que finalizó en Avenida Presidente Perón e Irala.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 21, personal del FBA que realizaba tareas preventivas advirtió la circulación de un automóvil Volkswagen Vento blanco a alta velocidad en la zona de Moreno y Nasser. Al intentar interceptarlo, el vehículo se dio a la fuga, iniciándose una persecución que culminó pocos minutos después.

Al detener la marcha, tres hombres descendieron del rodado e intentaron escapar a pie, aunque finalmente los efectivos lograron aprehender al conductor, de 18 años. Durante la requisa de urgencia, ordenada por la fiscal de Estupefacientes Dra. Melina Pennicer, los uniformados hallaron en el interior del vehículo $778.040 en efectivo en diferentes denominaciones, 300 dólares, tres teléfonos iPhone, una balanza de precisión digital y varias sustancias prohibidas.

Entre ellas se secuestraron 5,8 gramos de polvo rosa sintético con características similares a “TUSI” y una bolsa tipo ziplok con 89 gramos de sustancia blanca polvorienta compatible con cocaína.

El joven detenido fue notificado de la formación de causa y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la investigación bajo la intervención de la fiscalía especializada.

