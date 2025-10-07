Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán el próximo martes 14 en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno nacional mejores condiciones laborales y aumento salarial.

Ads

Bajo el lema La Escuela Enseña y Construye Esperanza, los gremios comenzarán su plan este miércoles con una jornada de lucha que incluirá carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas y espacios públicos de todo el país. En tanto, el martes 14 habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

Ads

Puede interesarte

Entre los reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet, Sadop y Udocba, están la restitución del FONID, la defensa de los fondos nacionales para el IPS y de más partidas para Educación, para que se convoque urgente a la Paritaria Nacional Docente y por una nueva Ley de Financiamiento.

Fuente: DIB

Ads