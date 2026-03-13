Agentes de la Patrulla Municipal intervinieron en pleno centro, luego de que un vecino denunciara la presencia de un grupo de personas consumiendo alcohol y generando disturbios en la vía pública. Como resultado, siete hombres fueron aprehendidos y derivados a la comisaría.

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En la intersección de Diagonal Alberdi Sur y Córdoba, los agentes constataron lo denunciado y procedieron a identificar a los siete hombres, a quienes se les solicitó la documentación correspondiente para labrar las actas contravencionales que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante la intervención, los individuos adoptaron una actitud hostil hacia el personal actuante, por lo que se solicitó apoyo de móviles municipales y policiales para controlar la situación.

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Posteriormente, al consultar los datos en el sistema informático, se constató que uno de los identificados registraba un pedido de paradero activo. Ante este escenario, personal policial dispuso el traslado de los hombres a la Comisaría Primera para realizar las averiguaciones correspondientes y avanzar con las actuaciones legales.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las veinticuatro horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

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