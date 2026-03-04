La Secretaría de Seguridad municipal informó que se concretó la aprehensión de un hombre que provocaba disturbios, amenazaba a transeúntes y dañaba vehículos en pleno centro de la ciudad.

El hecho se registró durante una recorrida preventiva de control del espacio público realizada por la Patrulla Municipal, en la zona de avenida Patricio Peralta Ramos y Diagonal Alberdi Norte, donde se detectó a dos personas acampando de manera ilegal en la vía pública.

Al momento de labrar las actas correspondientes, uno de los individuos reaccionó de forma agresiva, se negó a cumplir las indicaciones del personal y profirió insultos contra los agentes intervinientes.

Minutos después, ambos sujetos fueron nuevamente observados generando disturbios, enfrentándose entre sí y provocando temor entre los vecinos. Uno de ellos comenzó a golpear vehículos estacionados, increpar peatones y alterar gravemente el orden público.

Ante esta situación, personal municipal solicitó apoyo policial. Al advertir la presencia de los agentes, el agresor intentó huir a pie por la peatonal comercial, pero fue interceptado y reducido en la intersección de las calles Santiago del Estero y San Martín.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia. Desde el Municipio se reiteró que “el espacio público debe ser respetado y que las conductas violentas, intimidatorias o delictivas tendrán una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad”.