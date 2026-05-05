Dos personas fueron aprehendidas hoy en pleno centro por personal policial afectado al servicio de Policía Adicional, tras protagonizar disturbios en la vía pública y resistirse a la intervención.

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Según informaron fuentes policiales, los individuos se encontraban en la intersección de Bolívar y Corrientes en medio de una confrontación y, al ser interceptados, adoptaron una actitud hostil y agresiva, negándose a acatar las órdenes impartidas por los efectivos.

Ante esta situación, el personal procedió a su reducción y posterior traslado a la dependencia policial.

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Se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 42, 72, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional N°2.

Desde el juzgado se dispuso la formación de la causa y la posterior libertad de los aprehendidos bajo caución juratoria, conforme a lo establecido en el artículo 119 del mismo cuerpo legal.

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