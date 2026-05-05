Disturbios en el centro: aprehendieron a dos personas que se enfrentaron a golpes
El hecho ocurrió tras una confrontación en la vía pública. Los involucrados fueron liberados bajo caución juratoria por disposición judicial.
Dos personas fueron aprehendidas hoy en pleno centro por personal policial afectado al servicio de Policía Adicional, tras protagonizar disturbios en la vía pública y resistirse a la intervención.
Según informaron fuentes policiales, los individuos se encontraban en la intersección de Bolívar y Corrientes en medio de una confrontación y, al ser interceptados, adoptaron una actitud hostil y agresiva, negándose a acatar las órdenes impartidas por los efectivos.
Ante esta situación, el personal procedió a su reducción y posterior traslado a la dependencia policial.
Se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 42, 72, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional N°2.
Desde el juzgado se dispuso la formación de la causa y la posterior libertad de los aprehendidos bajo caución juratoria, conforme a lo establecido en el artículo 119 del mismo cuerpo legal.
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