Tras el inminente anuncio por parte del Gobierno Nacional en donde indicaron la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desde el sector se generó fuerte indignación en cuanto a la continuidad laboral de los trabajadores.

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Con esta medida, se afirmó tanto la reducción del 45% de los cargos políticos, la revisión de más de 3000 designaciones y en su lugar, la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sobre esto, desde la CGT local lanzaron un comunicado en donde se solidarizan con la situación que atraviesan los trabajadores y desde donde sentenciaron que de esta forma se hace “desaparecer el control” en el país.

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Ante esto, los mismos empleados del organismo anticiparon que realizarán un “apagón informático” la próxima semana, frenando así la atención al público con un paro de actividades.

En ese sentido, José Luis Rocha, secretario general de la CGT dialogó con El Marplatense y expresó: "Es una muestra más de la clara decisión que tiene este Gobierno de desguazar el Estado en su conjunto. Porque la Afip cumple un rol, los trabajadores dentro de ese organismo, y nos preguntamos quién lo va a ocupar hoy y quien se encargará de hacer los controles"

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"Por otro lado, vemos que alegremente la Argentina dice que evita caer en la lista gris del GAFI el organismo que penaliza a aquellos países que no combaten el robado de dinero. Claro, no lo combaten sino que les dan todas las libertades. Una de las muestras es justamente esto de hacer desaparecer la Afip", dijo.

"Es lamentable que queden tantos trabajadores sin trabajo, que intenten desguazar al Estado y lo peor de todo esto es el daño que van a hacer a futuro porque revertir todas estas cosas va a llevar mucho tiempo", sumó el referente.

Y adhirió: "Nos solidarizamos nuevamente con los trabajadores pero entendemos que los dos organismos que intentan cerrar son de control y que si hubiera algo que corregir, esta no es la forma. Hacer desaparecer, no es la manera".

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"Todos los organismos que se cerraron generan una consecuencia, como por ejemplo el Enacom que controlaba las empresas de comunicación y ahora no sabemos quien lo va a hacer. La idea de este Gobierno al mencionar que quiere achicar el Estado para ahorrar dinero, lo que hace es desaparecer controles", finalizó Rocha.