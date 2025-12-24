Una violenta discusión entre dos hombres que se desempeñaban como cuidacoches derivó en un procedimiento policial durante la noche del martes en la zona céntrica de Mar del Plata, con dos aprehendidos.

El episodio se registró en la intersección de La Rioja y Rivadavia, donde personal de la Prefectura Naval Argentina que realizaba recorridas preventivas advirtió que dos sujetos se encontraban enfrentándose a golpes en la vía pública. En ese contexto, el hombre de mayor edad, de 38 años, manifestaba a viva voz que el otro individuo le habría sustraído pertenencias, aunque dichos elementos no fueron hallados en el lugar.

Al intentar identificar a ambos, el imputado de 38 años adoptó una actitud agresiva, se negó a colaborar con el procedimiento y, en medio de su resistencia, propinó un cabezazo contra el capot del móvil oficial, sin provocar daños, para luego intentar darse a la fuga. La situación fue rápidamente controlada por el personal interviniente, que procedió a la aprehensión de ambos sujetos.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso que el hombre de 38 años sea notificado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños, y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En tanto, el segundo imputado, de 30 años, fue notificado de la formación de causa por hurto y recuperó su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Según se informó, el imputado de mayor edad no registra antecedentes penales, mientras que el segundo cuenta con actuaciones previas por infracciones vinculadas a los artículos 205 y 239 del Código Penal, en el marco del DNU 297/20 durante la pandemia.

