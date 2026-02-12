El hecho ocurrió alrededor de las 22.53, cuando un llamado al 911 alertó sobre disturbios en el lugar. Minutos antes se había producido una colisión entre un Volkswagen Gol y una bicicleta.

Según declaró el conductor del auto, tras intercambiar datos con el ciclista y retirarse el primer móvil policial, comenzaron agresiones verbales por parte del conductor de la bicicleta y otras personas que se acercaron.

En medio de la confrontación, uno de los acompañantes del ciclista habría tomado un casco y golpeado la luneta trasera del vehículo, provocando la rotura total del vidrio.

Personal del Comando de Patrullas identificó al presunto autor y lo trasladó a sede policial. La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de causa por el delito de daño y su notificación formal.

