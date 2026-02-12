Discusión tras un choque terminó con un auto dañado y un hombre detenido
Un hombre de 39 años fue aprehendido luego de romper la luneta de un automóvil tras una discusión originada por un accidente de tránsito en avenida Colón y Santiago del Estero.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.53, cuando un llamado al 911 alertó sobre disturbios en el lugar. Minutos antes se había producido una colisión entre un Volkswagen Gol y una bicicleta.
Según declaró el conductor del auto, tras intercambiar datos con el ciclista y retirarse el primer móvil policial, comenzaron agresiones verbales por parte del conductor de la bicicleta y otras personas que se acercaron.
En medio de la confrontación, uno de los acompañantes del ciclista habría tomado un casco y golpeado la luneta trasera del vehículo, provocando la rotura total del vidrio.
Personal del Comando de Patrullas identificó al presunto autor y lo trasladó a sede policial. La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de causa por el delito de daño y su notificación formal.
