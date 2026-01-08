La celebrada obra Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert, hará su estreno este domingo 11 desde las 21:00 en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746).

Ads

Desde su estreno, en 2013 en El Camarín de las Musas, la obra protagonizada por Julieta Carrera, Hugo Cardozo y Francisco Bertín tuvo un amplio reconocimiento de la crítica y el público, y es objeto de estudio en carreras universitarias de grado y posgrado de artes, sociales y filosofía.

En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda.

Ads

Puede interesarte

Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado.

La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Ads