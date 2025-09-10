La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires avanzó este martes con un paquete de proyectos que serán tratados en la próxima sesión.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la de las diputadas Alejandra Lordén y Abigail Gómez, que busca reglamentar la labor de los acompañantes terapéuticos, otorgando un marco legal y profesional a un rol clave en los equipos de salud mental. También recibió dictamen favorable el proyecto de Lucía Iañez para regular el funcionamiento de hogares convivenciales destinados a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

El diputado Carlos Puglelli logró respaldo para dos iniciativas: la creación de una plataforma multiagencial que integre organismos como el SIE 911, SAME y los COM para mejorar la gestión de emergencias; y un plan de prevención en salud mental para deportistas bonaerenses, que prevé capacitaciones obligatorias para acompañar su bienestar integral.

A su vez, se avanzó con el proyecto de Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman que crea un Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres no identificados, a fin de colaborar con la identificación de restos y la búsqueda de personas desaparecidas.

En materia ambiental, Germán Di Cesare impulsó la donación de inmuebles provinciales a la Municipalidad de Villa Gesell para conservarlos como parques naturales y destinarlos a actividades sociales. Y finalmente, Noelia Saavedra obtuvo despacho favorable para declarar de interés histórico y cultural las obras pictóricas de Florencio Molina Campos, incorporándolas al patrimonio cultural bonaerense.

De esta manera, la comisión dejó listos seis proyectos de gran impacto social que ahora deberán ser debatidos en el recinto, reflejando la amplitud de temas que atraviesan la agenda legislativa provincial.

Fuente: Diputados bonaerenses