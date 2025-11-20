Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad vial en rutas y caminos. Entre los requisitos básicos para circular se destacan: Documento Nacional de Identidad (DNI), Licencia de Conducir física, Cédula Verde, comprobante del Seguro, Patente al día y Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada.

En el marco de la campaña Un click que salva, impulsada por el Ministerio tras hechos trágicos ocurridos a comienzos de año, se refuerza el uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) y del cinturón de seguridad en todos los pasajeros. Se recomienda verificar la fecha de vencimiento del SRI, evitar la compra de asientos usados sin etiquetas de homologación y ubicar el dispositivo en la plaza trasera central del vehículo, o en su defecto, en la trasera derecha o izquierda.

Además, se recuerda la importancia de circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y, en caso de lluvia o neblina, reducir la marcha, aumentar la distancia con el vehículo delantero y utilizar luces antiniebla si el vehículo las posee. También se aconseja evitar maniobras bruscas y prestar atención a la señalización vial.

El Ministerio enfatizó además la necesidad de colocarse el cinturón de seguridad en autos y colectivos, usar casco en motos, no sobrepasar en presencia de doble línea amarilla y evitar conducir manipulando el celular, comiendo o bebiendo. Asimismo, se recomienda descansar adecuadamente antes de viajar y no conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Para mayor seguridad, se sugiere portar matafuegos y balizas triangulares reflectivas, revisar el estado del motor, el líquido refrigerante, la batería y los neumáticos. En caso de viajar con mascotas, se debe utilizar arnés de seguridad para reforzar la contención ante posibles siniestros.

La Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial diagramó operativos de control en distintos puntos de la provincia, en conjunto con Policía Vial y otras agencias gubernamentales. Se realizarán controles de documentación, test de alcoholemia y acciones de concientización. También se inspeccionarán las condiciones de los colectivos en terminales de ómnibus, verificando el cumplimiento de la ley de Alcohol Cero al Volante por parte de los choferes.

Finalmente, se informa que hoy, mañana y el próximo lunes estará restringida la circulación de vehículos de carga de más de siete toneladas de porte bruto en franjas horarias específicas por la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74 y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el tránsito y prevenir siniestros.