El nuevo informe trimestral del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se conoció esta tarde y abarca hasta enero inclusive, por lo que da un panorama de cómo puede estar el mes más fuerte de las vacaciones de verano.

A juzgar por esos datos, el estado del tiempo acompañará a los turistas que decidan pasar sus vacaciones en la Costa Atlántica, sobre todo por una variable: se prevé que llueva menos de lo habitual para la época. Y el otro dato clave es el calor, que será mayor a lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, se espera hasta un 45% de posibilidades de que sean menores al promedio del periodo, lo que a la vez podría redundar en que ese combustible clave para la proliferación de mosquitos no abunde tanto y en consecuencia, ayude a que la eventual transmisión del dengue tienda a debilitarse.

Las temperaturas previstas, en tanto, se ubican en la previsión con hasta un 50% de probabilidad de que sean superiores a lo habitual en casi toda la provincia de Buenos Aires, lo que también se anuncia para gran parte del área central, Mesopotamia y noreste del país.

La única zona de la Argentina en la que los valores térmicos se mantendrán dentro de la normalidad durante este periodo son el noroeste del país y el sur de la Patagonia, ya que el resto en mayor o menor medida tendrán temperaturas por encima de lo habitual.

En cuanto a las lluvias, la única zona del país en la que se espera que las precipitaciones superen los niveles normales para la época es el noreste, mientras que en toda la costa patagónica se prevé que el agua caída esté dentro de los parámetros habituales para estos meses.

De esta manera, después de un fin de octubre atípico por el descenso abrupto de la temperatura, la curva en adelante recuperaría los valores de la tendencia de los últimos informes difundidos por el SMN, que viene siendo la de temperaturas que se ubican por encima de lo normal para la época.