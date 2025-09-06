Diego Topa, uno de los artistas más emblemáticos y queridos por los más chiquitos y sus familias, se encuentra en su gira nacional y regional con Topa, es tiempo de jugar, espectáculo que llegará a Mar del Plata el próximo 5 de octubre, cuando se presente desde las 17:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Luego de dos años de éxito rotundo en Calle Corrientes, esta premiada obra se subió al bus de gira para recorrer el país y algunos países de América Latina, en los que Topa es bienvenido por sus canciones, sus shows y el gran amor hacia los más chiquitos.

Topa, es tiempo de jugar fue una experiencia teatral y un viaje en el tiempo que hizo vibrar a todas las familias durante el 2023 y 2024. Acompañado por dinosaurios, robots, el glamour de los años ‘70 y un gran elenco de actores y bailarines, vivió increíbles aventuras junto a su público amado.

Con gran impacto visual y un equipo creativo de lujo, esta propuesta llega a todo el país para seguir sorprendiendo y animando a chicos y grandes. Para cantar, bailar, reír y soñar en familia.

El propio Topa lo definió como “un proyecto espectacular, que quienes lo vivieron durante las dos temporadas en Buenos Aires, no dejaron de alentar su regreso. Así que llegar a toda la Argentina y algunos países de América Latina con esta obra tan querida me llena de orgullo y felicidad”.

