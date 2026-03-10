La presencia en Mar del Plata del ex embajador argentino en Estados Unidos, Diego Guelar, no podía ser más oportuna dado el contexto internacional de extrema tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. En el marco de una disertación titulada Los desafíos de Argentina en el cambiante mundo del Siglo XXI, su punto de vista sobre el conflicto y las consecuencias que puede traer al país resulta, entonces, fundamental. Sin embargo, su mirada se corre del sentido utilitario de la guerra: “Hay mucha gente que utiliza la tragedia de la guerra para ganar dinero. Yo creo que es una mala forma de analizarlo”.

En diálogo con la prensa, al que El Marplatense tuvo acceso, el ex funcionario argentino aseguró que se trata de “una guerra que lleva 40 años de cultivo, de alguna forma, desde la irrupción del sistema de los ayatolás en 1979; más de 40 años, donde el régimen de los ayatolás ha sido un régimen tiránico hacia adentro, pero terrorista hacia afuera, en la región del Medio Oriente y en el mundo”. Por lo tanto, esta guerra actual, le resulta “inevitable”.

Guelar recordó que Argentina sufrió “dos atentados muy graves en el 92 y en el 94” y que se trata de “una situación de largo aliento, donde durante muchos años Irán buscó poder hacer las bombas”. Y en base a declaraciones del presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, confió que eso hoy “está más cerca, todavía no la tiene, pero que la están buscando; tienen un nivel de enriquecimiento de uranio muy alto, que no se justifica por la utilización pacífica de la energía atómica”.

Para Guelar la situación en Medio Oriente es “de irregularidad y de peligro”, donde “un Estado que dice que otro Estado de la región, en este caso Israel, tiene que desaparecer, además de estar agrediendo a buena parte de sus propios vecinos”. Y agregó que si bien “la guerra nunca debe ser la solución de los conflictos internacionales”, aquí “todo indica que no había más remedio que esta intervención y que solo lo podía hacer, ni siquiera Israel solo, sino que necesitaba a Estados Unidos”.

-Primero Trump sostuvo que la guerra iba a durar más tiempo y después afirmó que estaba a punto de terminar. Según su punto de vista, ¿cuál es el panorama?

En una guerra se sabe cuándo empieza, nunca cuándo termina. Tenemos muchos casos: la Primera Guerra Mundial, que se suponía que iba a durar tres semanas y fueron cuatro años con 25 millones de muertos; o la invasión rusa más reciente a Ucrania, que también todos creían o creíamos que podía ser un desfile de 72 horas y terminó en cuatro años y todavía no está terminada. Entonces la experiencia universal demuestra que la guerra se empieza y no se sabe ni cuándo ni cómo termina. Estamos en ese escenario. Ahora es guerra abierta; antes había provocaciones, ataques aislados, acusaciones, drones que iban y venían, pero ahora estamos en estado de guerra. Por lo tanto, esta guerra termina con el fin de la guerra. Trump dice que termina con rendición incondicional. Veremos si eso ocurre. Venía creciendo el precio del petróleo y Trump, que alguna credibilidad tiene, dijo que esto termina rápidamente, y se desplomó el precio del petróleo, del gas, subieron las acciones. Puede gustar o no Trump, pero tiene condiciones extraordinarias como comunicador y puede lograr, a través de una declaración, producir cambios en los mercados. Pero la realidad es que una parte muy importante de la guerra es la guerra de noticias. Ambas partes mienten. Forma parte de la regla de la guerra. No le vamos a pedir a Estados Unidos que diga la verdad, ni a Irán que diga la verdad, al mismo tiempo que suenan los tiros. Irán dijo que había tocado con dos misiles al portaaviones Lincoln; Estados Unidos lo negó. ¿Sabemos si eso ocurrió o no? No lo sabemos. ¿Cuál fue la consecuencia de la llamada guerra de los 12 días, donde hubo un ataque muy importante americano en Irán? ¿Qué se destruyó o qué no? No lo sabemos. Entonces las noticias hay que tomarlas con mucha prudencia porque forman parte de la guerra. No hay que celebrar o no celebrar determinadas noticias, o sentirlas como negativas o positivas según de qué lado se esté. Son parte de la guerra moderna, que hoy se hace con drones, con noticias, mucho más que con la guerra convencional de enfrentamientos de ejércitos de infantería, por ejemplo. Estamos en el Siglo XXI. Todo esto genera que tengamos que ser muy prudentes. Tenemos que desear, por supuesto, que muera la menor cantidad posible de víctimas civiles inocentes, de cualquier lado que sea, y que esto termine pronto, porque indudablemente produce una distorsión a nivel de los precios del petróleo, del gas, de los alimentos, de los fletes marítimos. Todo genera una distorsión enorme. Cuanto más dure, más distorsión; cuanto menos dure, menos distorsión.

-Irán solo, ¿cuánto tiempo puede sostener el conflicto?

Irán dice que puede sostenerlo. Acá obviamente hay un juego con el tiempo. Irán pretende prolongar el conflicto el mayor tiempo posible, pensando en una crisis interna en Estados Unidos o en Israel. Estados Unidos e Israel piensan exactamente lo contrario. Esperan que la inestabilidad que ya existe dentro de Irán -con problemas económicos previos a la guerra y un frente interno sostenido, con las mujeres en la vanguardia de la resistencia al régimen opresivo- termine debilitando al gobierno. De alguna forma, de los dos lados están esperando que la granada estalle en casa propia del adversario. Pero todo esto son especulaciones. Hoy no hay un plan maestro. No hay ni plan A ni plan B. Estamos en un caos internacional que realmente genera mucha incertidumbre. Esperemos que esa incertidumbre se acorte. Es lo único que podemos pensar.

ARGENTINA EN EL LABERINTO

Obviamente en este entramado político, que genera enormes inestabilidades desde el punto de vista económico, lo que interesa es saber cómo puede impactar en Argentina. Sin embargo, para Guelar, esa es la pregunta indebida. “Creo que es malo el análisis de réditos o costos. ¿Por qué? Porque es una guerra, es una tragedia. Por supuesto hay especuladores que ganan y pretenden ganar con la violencia y con la guerra: los traficantes de armas, los especuladores de commodities. Hay mucha gente que utiliza la tragedia de la guerra para ganar dinero. Yo creo que es una mala forma de analizarlo. Esto es una tragedia y, por lo tanto, es una tragedia para todos, incluyéndonos”, manifestó.

No obstante, recordó que “nosotros estamos en primera línea porque somos de los aliados más próximos, aunque estemos lejos en distancia. Lo ha ratificado en las últimas 48 horas el propio presidente Milei desde Nueva York: nuestra alianza y alineación con Estados Unidos y con Israel. Irán ha dicho que trata a los aliados de Estados Unidos e Israel como si fueran Estados Unidos e Israel, y ya lo ha demostrado. Nuestras autoridades han dicho -el Gobierno nacional- que se ha reforzado el sistema de seguridad, consciente de que esto no es una novedad. Nosotros ya en 1992 y 1994 sufrimos dos atentados con más de 100 muertos y 300 heridos. Es decir, nuestro único enemigo en el mundo es el régimen de los ayatolás. No es la nación iraní permanente, pero el régimen de los ayatolás hace 30 años que es un enemigo, el único enemigo de Argentina”.

-La frase de Milei que habla de enemigos, aunque parezca muy brusca o violenta, ¿es lógica dentro de la situación?

Es lo natural de la Argentina en relación con el régimen de los ayatolás. Creo que todo el mundo está esperando que se termine el régimen de los ayatolás, que haya -siguiendo las tradiciones y principios del mundo musulmán- no sé si un gobierno occidental o de tipo occidental, pero al menos uno que pueda convivir en paz con sus vecinos y con el mundo, y que no sea un estado terrorista. Esa es la aspiración de la mayoría del mundo. No tengo la menor duda de que, más allá del tiempo que lleve, esta guerra está definida. La superioridad militar de Estados Unidos e Israel con relación a Irán es evidente, más hoy teniendo como aliados en buena parte del mundo árabe. Esto es un cambio extraordinario en términos de la ecuación de poder dentro del propio Oriente Medio. Pero ahora el desafío es que esto dure poco y con la menor cantidad de víctimas posibles.

-¿Qué cambió en el mapa del mundo para que en su primera gestión Trump no tuviera una acción bélica tan importante y ahora sí haya tomado decisiones tan fuertes?

Creo que él sintió, y él mismo lo dice, que estuvo inexperto, que no pudo desarrollar cosas que quería hacer y que sintió que no las podía hacer. Hoy está forzando las potestades del Poder Ejecutivo. Hay un debate muy fuerte dentro de Estados Unidos respecto al manejo del Poder Ejecutivo por parte del presidente Trump. La Corte, hace dos semanas, le anuló toda la política arancelaria desde el 2 de abril, el famoso Día de la Liberación. Le dijo que eso era ilegal porque se hizo sin autorización del Congreso. Tanto que él tuvo que rápidamente utilizar lo que se llama la sección 122 de una ley de 1974, por lo cual pudo aplicar 15% de aranceles por 150 días. Hoy estamos en una situación de enorme inestabilidad. Un barco que estaba la semana pasada llegando a una aduana norteamericana, ¿qué arancel tenía?: 15%. Ahora todos tienen el 15%. Se resolvió en la emergencia. Hay una incertidumbre enorme en el mundo. Creo que atravesamos un periodo de caos. Va a haber un nuevo orden internacional diferente del del Siglo XX, pero eso probablemente llegue con el próximo presidente estadounidense. Hoy vivimos una etapa de caos y de inestabilidad extraordinaria.