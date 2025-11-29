El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que durante diciembre el Museo Casa sobre el Arroyo, emblemático espacio patrimonial de Mar del Plata ubicado en Quintana 3998, permanecerá abierto con entrada gratuita y una variada programación para el público.

Ads

El parque puede recorrerse de lunes a viernes, de 08:30 a 14:30. Las visitas guiadas con ingreso a la Casa se realizan en grupos reducidos y acompañados por un guía del Museo. Hasta el 12 de diciembre, los horarios son lunes, miércoles y viernes a las 12:00 y a las 14:00, y martes y jueves a las 10:00 y a las 12:00.

A partir del 15 de diciembre, las visitas se realizarán de lunes a viernes a las 10:00, 12:00 y 14:00. La inscripción previa es indispensable y se habilita cada viernes a partir de las 12:00 en el sitio www.turismomardelplata.gob.ar.

Ads

Puede interesarte

Se destacó que las visitas que no puedan realizarse por condiciones climáticas adversas no se reprograman, y el inicio del recorrido se efectúa en el parque, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada al clima.

El Museo también ofrecerá jornadas especiales durante diciembre. El viernes 5 a las 19:00 se llevará a cabo la proyección audiovisual del proyecto Siestario, presentado en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura - Bienal de Venecia 2025, a cargo del Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la UTN - Facultad Regional Mar del Plata.

Ads

Por otra parte, el sábado 6 el Museo abrirá sus puertas de 11:00 a 15:00, con acceso a la Casa mediante visitas guiadas en grupos reducidos, con cupos limitados e inscripción previa en el sitio web oficial.

Puede interesarte

El Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado el lunes 8, el miércoles 24, el jueves 25 y el jueves 31, además de aquellas jornadas en que las condiciones climáticas o ambientales lo requieran.