El Centro Cultural Osvaldo Soriano se prepara para cerrar el año con una agenda cargada de actividades pensadas para toda la comunidad. Durante diciembre, el espacio ofrecerá muestras, espectáculos musicales y propuestas formativas que buscan acercar la cultura a los vecinos.

Entre las actividades destacadas se encuentra la muestra del Taller de Canto Oscar Gratti, que se realizará el sábado 20 a las 20. Será una presentación especial donde los alumnos mostrarán lo trabajado durante el año.

A esto se suma la participación del grupo Papelnonos, que el lunes 22 a las 15 presentará su espectáculo “El baúl…”, una propuesta que combina música, humor y la impronta característica del grupo.

Además, a lo largo de todo el mes estarán disponibles diversos talleres y actividades culturales para quienes quieran aprender, practicar o simplemente disfrutar de un momento creativo.

Ubicado en 25 de Mayo 3108, el Centro Cultural Osvaldo Soriano vuelve a convertirse en un punto de encuentro para vecinos, artistas y familias que buscan propuestas accesibles y de calidad para despedir el año.

