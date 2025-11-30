Diciembre con agenda completa en el Centro Cultural Osvaldo Soriano
Habrá muestras de fin de año, música en vivo y talleres abiertos para todas las edades.
El Centro Cultural Osvaldo Soriano se prepara para cerrar el año con una agenda cargada de actividades pensadas para toda la comunidad. Durante diciembre, el espacio ofrecerá muestras, espectáculos musicales y propuestas formativas que buscan acercar la cultura a los vecinos.
Entre las actividades destacadas se encuentra la muestra del Taller de Canto Oscar Gratti, que se realizará el sábado 20 a las 20. Será una presentación especial donde los alumnos mostrarán lo trabajado durante el año.
A esto se suma la participación del grupo Papelnonos, que el lunes 22 a las 15 presentará su espectáculo “El baúl…”, una propuesta que combina música, humor y la impronta característica del grupo.
Además, a lo largo de todo el mes estarán disponibles diversos talleres y actividades culturales para quienes quieran aprender, practicar o simplemente disfrutar de un momento creativo.
Ubicado en 25 de Mayo 3108, el Centro Cultural Osvaldo Soriano vuelve a convertirse en un punto de encuentro para vecinos, artistas y familias que buscan propuestas accesibles y de calidad para despedir el año.
