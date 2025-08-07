Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser reconocido entre los mejores del planeta. Este jueves, el arquero marplatense fue nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del mundo y será entregado durante la ceremonia del Balón de Oro, el próximo 22 de septiembre en París. Se trata de la tercera nominación consecutiva para el futbolista surgido en Independiente, que ya ganó este galardón en 2023 y 2024.

La distinción, que otorga la revista France Football, toma en cuenta el rendimiento de los arqueros tanto a nivel de clubes como de selecciones. En ese sentido, el 2024 volvió a ser un año destacado para Martínez, quien fue una de las grandes figuras del seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América en Estados Unidos. Además, tuvo una participación determinante con el Aston Villa, equipo con el que logró llegar hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League, firmando actuaciones clave bajo los tres palos.

El Dibu compartirá la terna con otros nombres de peso internacional: Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).

Con una temporada consagratoria en su haber y el respaldo de haber sido reconocido en los dos años anteriores, Emiliano Martínez buscará levantar por tercera vez el trofeo que lo distingue como el mejor arquero del mundo. Una nueva confirmación del lugar que ocupa el marplatense en la elite del fútbol internacional.

