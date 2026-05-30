En homenaje a una mujer trasplantada que dio a luz en un hospital público, el INCUCAI declaró el 30 de mayo como el Día Nacional de la Donación de Organos. En este contexto, la doctora Fernanda Bersano, subjefa del equipo de Trasplante Hepático del Hospital Privado de Comunidad (HPC), comentó cuál es la realidad de la procuración de órganos en el país, los desafíos del sistema de salud y la importancia de la concientización familiar, en un contexto donde más 7300 pacientes están en lista de espera por un órgano que pueda salvar sus vidas.

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En diálogo con El Marplatense, Bersano aclaró que tener una lista de espera abultada no implica necesariamente que la tasa de donación en Argentina sea escasa y remarcó que, en contraste, “los trasplantes realizados en lo que va del año son aproximadamente 800 u 850”. Si bien reconoció que países más desarrollados, como España, prácticamente no tienen lista de espera, admitió que a nivel local “lamentablemente no contamos con una tasa de donación alta para poder soslayar todos los pacientes que tenemos en lista”.

En ese sentido, Bersano destacó el punto de quiebre que significó la implementación de la Ley Justina en 2018 “que nos declara donantes presuntos a todos, salvo que alguien demuestre o deje escrita la negativa a la donación”. Y si bien “aumentó mucho la tasa” de donantes, insistió en que todavía no se logra cubrir la demanda actual.

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Sobre los motivos de este retraso a pesar de contar con un marco normativo favorable, la especialista atribuyó la problemática a múltiples factores, señalando principalmente la falta de un sistema educativo formal que aborde la temática desde los niveles iniciales. Bersano enfatizó en una realidad estadística contundente: “Es mucho más probable, es infinitamente superior, que cada uno de nosotros necesitemos un órgano a que seamos o estemos en condiciones de donar uno”. Sin embargo, observó que la sociedad suele tomar dimensión de esto únicamente cuando el problema toca de cerca a un familiar.

Respecto a la existencia de temores o mitos sociales (como el tráfico de órganos o el temor a una desconexión prematura), la doctora aseguró que esas dudas han quedado totalmente esclarecidas gracias a las herramientas de control actuales. Destacó la existencia del Sistema de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA), un registro abierto al público en la página del INCUCAI que garantiza la transparencia de los procesos.

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Sobre la implementación de la Ley Justina, la subjefa del equipo de trasplantes aclaró el protocolo de actuación. Explicó que, si bien por ley todos somos donantes presuntos, en la práctica médica siempre se realiza una consulta con el entorno cercano. En caso de que exista una negativa por parte de los familiares, se activan diversas instancias de diálogo donde intervienen profesionales del servicio social, psicología y el personal a cargo del mantenimiento del potencial donante. Incluso, mencionó que en ocasiones puede requerirse una intervención judicial, pero concluyó de manera categórica que “siempre necesitamos que la familia esté de acuerdo”.

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Más allá de las herramientas técnicas, Bersano subrayó que el verdadero desafío radica en la comunicación íntima: “Fundamentalmente se trata de crear conciencia. Porque si yo como médica vengo y trabajo en mi hospital, pero no voy a la mesa de un domingo en mi casa y saco el tema, y hablo con mis hijos, y hablo con mis padres, y empiezo a crear en la familia una conciencia, es difícil transmitir esto”.

La especialista también recordó que en Mar del Plata se generaron cuatro procesos de donación multiorgánica en lo que va del año, realizándose dos de ellos en el HPC. Aunque remarcó que se trabaja arduamente en la procuración, reconoció que “a veces no alcanza”. No obstante, ratificó el compromiso histórico de la entidad, describiéndola no solo como un “hospital donante desde hace muchos años”, sino como un centro de alta complejidad que cuenta con equipos de trasplante multiviscerales (renal, hepático y, recientemente, cardíaco).

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Sobre la actividad de concientización que se desarrollan, la médica explicó que abarcan tanto a los pacientes y familiares que ingresan en lista de espera, como a la comunidad externa a través de charlas en colegios, sociedades científicas y medios de comunicación. Por eso concluyó que el Día Nacional de la Donación de Organos es una fecha ideal para esto y para recordar que donar “es un acto solidario y altruista”. En ese sentido, invitó a toda la comunidad a acercarse al equipo médico para evacuar cualquier tipo de duda y contribuir a la concientización colectiva.