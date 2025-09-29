Este 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, y en este año se destaca la importancia de elegir aguas con bajo contenido de sodio como una estrategia simple y efectiva para prevenir la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

El agua: una gran aliada en la prevención cardiovascular

Esta conmemoración busca generar conciencia sobre un aspecto poco considerado: el agua que consumimos. Mientras algunas marcas envasadas superan los 100 mg de sodio por litro, otras ofrecen una alternativa con menos de 7 mg, consolidándose como pioneras y líderes en el segmento.

La Sociedad Argentina de Cardiología, de acuerdo con el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, advierte que la hipertensión afecta al 36,3% de los adultos en el país, y el sodio es uno de los responsables de estos números.

En tanto, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades cardiovasculares causan 19,8 millones de muertes al año, lo que representa el 32% de los fallecimientos globales.

Por ello, reducir el consumo de sodio a no más de 2 gramos diarios en adultos es fundamental y una de las medidas más efectivas y de bajo costo para disminuir la presión arterial y evitar complicaciones cardíacas.

La importancia de elegir bien

“Cuando hablamos de reducir el sodio en la dieta, la mayoría de las personas piensa en la sal de mesa o en alimentos procesados. Sin embargo, pocas veces se considera que el agua también puede aportar sodio”, explicó la cardióloga Carolina Arriva en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, la especialista subrayó que elegir aguas bajas en sodio es clave para pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, pero también para quienes buscan cuidar su salud de manera preventiva.

Qué tener en cuenta al consumir agua y bebidas

Hay marcas de agua mineral que vienen realizando campañas y ofrecen productos bajos en sodio, por lo que para el consumidor es muy importante informarse y leer las especificaciones en la etiqueta del agua mineral.

Es fundamental también revisar las etiquetas de gaseosas, aguas saborizadas y bebidas en general para conocer el contenido de sodio, ya que en algunos casos los niveles son altos y no se recomiendan. Y en cuanto al agua de red, la empresa prestataria indica que se puede consumir con total aptitud para la salud.