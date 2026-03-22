Cada 22 de marzo, el Naciones Unidas impulsa el Día Mundial del Agua para visibilizar la crisis hídrica global. En 2026, el lema Donde fluye el agua, crece la igualdad pone el foco en el acceso al agua segura como condición básica para la equidad social. En Argentina, esa consigna se inscribe en un escenario atravesado por tensiones climáticas y regulatorias.

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Mientras el INTA proyecta una recuperación de la humedad de los suelos para la campaña 2026-2027 tras años de sequía, el debate sobre la gestión de los recursos estratégicos sigue abierto. La discusión en torno a la protección de glaciares y el avance de un proyecto de ley para resguardar los acuíferos subterráneos reflejan la creciente centralidad del agua en la agenda pública.

En Mar del Plata, el desafío adquiere una dimensión concreta. A diferencia de otras regiones del país, el Partido de General Pueyrredon depende exclusivamente del Acuífero Pampeano para el abastecimiento de agua potable. El sistema es operado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) a través de más de 300 perforaciones activas. Según datos del ente, el consumo promedio en la ciudad oscila entre los 250 y 350 litros por habitante por día, aunque durante el verano estos valores se incrementan de manera significativa por la afluencia turística.

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Esa presión estacional lleva la extracción a niveles que, en determinados períodos, igualan o superan la capacidad natural de recarga del acuífero, que depende únicamente de las precipitaciones. Cuando ese equilibrio se altera, comienzan a manifestarse señales de estrés hídrico. Estudios técnicos advierten que en zonas costeras ya se registran procesos de intrusión salina: el avance del agua de mar sobre el acuífero cuando desciende el nivel de agua dulce.

Este fenómeno compromete la calidad del recurso y puede derivar en la pérdida de pozos de captación, obligando a su reemplazo o relocalización.

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El acceso al agua potable en Mar del Plata supera el 95% de los hogares, pero el sistema de saneamiento presenta brechas. La red cloacal alcanza entre el 80% y el 85% de cobertura, con déficits marcados en sectores periurbanos y en la zona sur. En barrios como Bosque Peralta Ramos y Alfar, vecinos han denunciado vertidos de efluentes sin tratamiento adecuado en cuencas que desembocan en el arroyo Corrientes.

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La falta de infraestructura obliga en muchos casos al uso de sistemas individuales, como pozos ciegos o cámaras sépticas, que pueden afectar la calidad del agua subterránea cuando se saturan o funcionan de manera deficiente.

El avance de nuevos desarrollos inmobiliarios en el sur del distrito suma complejidad al escenario. Mientras algunos emprendimientos implementan sistemas propios de captación y tratamiento, otros generan nuevas demandas sobre un recurso ya exigido. El resultado es un mapa desigual, donde conviven sectores con soluciones autónomas y zonas históricas que aún no cuentan con servicios básicos completos.

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Frente a este panorama, la respuesta también se articula desde el sistema científico. Equipos del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollan tecnologías de reutilización de aguas residuales, como los “humedales electroquímicos”. Estos sistemas permiten reutilizar agua para usos no potables, reduciendo la demanda sobre el acuífero y la presión sobre la infraestructura sanitaria.

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En este contexto, el Día Mundial del Agua funciona menos como una celebración y más como una instancia de evaluación. En Mar del Plata, garantizar el abastecimiento futuro implica no solo ampliar redes, sino también gestionar la demanda, controlar los efluentes, proteger las zonas de recarga y planificar el crecimiento urbano en función de los límites del recurso.