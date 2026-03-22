dia mundial agua

Día Mundial del Agua, menos una celebración que una instancia de evaluación
En General Pueyrredon, el sistema hídrico local enfrenta un equilibrio cada vez más inestable a partir del consumo elevado, presión turística y brechas en la red cloacal.
En General Pueyrredon, el sistema hídrico local enfrenta un equilibrio cada vez más inestable a partir del consumo elevado, presión turística y brechas en la red cloacal.
Se trata de una fecha adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de su acceso para toda la población en general.