Se conmemora hoy el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección respiratoria progresiva que limita el flujo de aire y provoca síntomas como tos persistente, dificultad para respirar y expectoración mucosa. En Argentina, se estima que más de 2,3 millones de personas mayores de 40 años padecen esta enfermedad, aunque el 77% de los casos no está diagnosticado. Así lo revela el informe internacional presentado por la Respiratory Health Initiative, una plataforma global dependiente del Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS), que analiza las capacidades nacionales para enfrentar enfermedades respiratorias crónicas.

El documento advierte que, pese a contar con guías clínicas actualizadas y centros de referencia de excelencia, el país enfrenta serios desafíos en la implementación de políticas sistemáticas, el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento, y la integración de los subsectores del sistema de salud.

“El subdiagnóstico es alarmante: la mayoría de los pacientes llega tarde a la consulta, cuando la enfermedad ya está avanzada”, señaló Alejandro Salvado, jefe de Neumonología del Hospital Británico de Buenos Aires. Según el informe, la espirometría -prueba sencilla, económica y clave para detectar EPOC- no está disponible de manera sistemática en el primer nivel de atención, lo que contribuye a que seis de cada diez diagnósticos sean erróneos.

La fragmentación del sistema de salud entre los sectores público, privado y de seguridad social acentúa las inequidades: mientras los hospitales de referencia concentran la atención especializada, vastas zonas rurales y urbanas carecen de médicos neumonólogos y espirómetros. “El paciente con EPOC requiere educación, acompañamiento en la cesación tabáquica y seguimiento continuo. La adherencia al tratamiento es fundamental, pero solo un tercio de los pacientes lo cumple adecuadamente”, advirtió Ana María Stok, directora médica de investigaciones respiratorias en Tucumán.

El informe propone una serie de medidas concretas para revertir esta situación en la próxima década: crear un Programa Nacional de EPOC con presupuesto propio; implementar un tamizaje espirométrico sistemático en poblaciones de riesgo; establecer un registro nacional de EPOC; garantizar el acceso equitativo a tratamientos de acción prolongada.

Además, la lista incluye descentralizar y expandir la rehabilitación pulmonar; fortalecer los programas de cesación tabáquica; actualizar periódicamente los estudios epidemiológicos; e integrar la prevención ambiental y ocupacional.

El documento también alerta sobre el alto nivel de exposición al principal factor de riesgo: el 35% de la población argentina continúa fumando y otro 35% son ex fumadores. A ello se suman los efectos de las partículas del ambiente en áreas metropolitanas y del uso de biomasa en zonas rurales.

“Todas las medidas que podamos tomar para mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento de la EPOC son importantes porque las personas con sintomatología respiratoria que empiecen a recibir el tratamiento adecuado podrían vivir significativamente mejor”, concluyeron los especialistas.