En diálogo con El Marplatense, el Dr. Esteban Dottavio (MP 81157), coordinador del Servicio de Diabetes y Nutrición del Hospital Privado de Comunidad (HPC), explicó la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

El médico destacó que se trata de una enfermedad crónica, no transmisible y prevenible, cuya principal característica es el aumento de la glucosa en sangre.

“Ese aumento crónico y progresivo genera inflamación en las arterias y puede causar daños asociados. La diabetes es hoy un problema de salud mundial, incluso algunos la llaman la epidemia del siglo XXI”, explicó Dottavio.

El especialista remarcó que la enfermedad no solo tiene consecuencias propias, sino que además “es la base de otras comorbilidades como la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares”.

“Eso significa que muchas personas conviven con la enfermedad sin saberlo, lo que retrasa el tratamiento y aumenta los riesgos. Por eso insistimos tanto en la prevención y en los chequeos regulares”, subrayó el médico.

Dottavio señaló que el crecimiento de los casos está estrechamente relacionado con el estilo de vida que predomina en la actualidad.

“La mayoría de los factores que predisponen a la diabetes tipo 2 son conductuales: mala alimentación, consumo de ultra procesados, falta de actividad física, estrés y descanso de mala calidad. Todos estos hábitos se suman y aumentan el riesgo”, detalló.

Por este motivo, el doctor resaltó que el abordaje debe ser integral e incluir la participación de distintos profesionales. “Trabajamos en conjunto con cardiólogos, nefrólogos, nutricionistas, endocrinólogos y profesionales de salud mental. La diabetes no puede abordarse de manera aislada”, explicó.

La diabetes tipo 2, que representa el 95% de los casos, suele ser asintomática en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

“Cuando aparecen síntomas, como aumento de la sed, mayor frecuencia urinaria, fatiga o pérdida de peso inexplicable, ya suele haber una descompensación importante”, advirtió Dottavio.

En el caso de la diabetes tipo 1, más frecuente en niños y adolescentes, los síntomas suelen ser bruscos y agudos, mientras que la diabetes gestacional se detecta mediante estudios de laboratorio entre las semanas 24 y 28 del embarazo.

El médico insistió en la importancia de los controles de glucemia y la consulta médica regular.

“Toda persona mayor de 35 años debería hacerse un análisis de glucosa en sangre en ayunas. Y si es menor, pero tiene factores de riesgo (como sobrepeso, obesidad, hipertensión, tabaquismo o antecedentes familiares) también debería controlarse”, recomendó.

“Buscamos educar y empoderar a quienes conviven con la diabetes y a su entorno. Es una enfermedad prevenible y controlable. Si aprendemos a cuidarnos, nuestro futuro será mucho mejor”, concluyó Esteban Dottavio.