Cada año, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada desde 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia sobre el impacto global de esta patología. La elección del día no es casual: coincide con el nacimiento de Frederick Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina en 1921, revolucionando el tratamiento de la diabetes y salvando millones de vidas.

La jornada busca visibilizar los desafíos que enfrentan las personas con diabetes, promover la detección temprana, fomentar hábitos saludables y exigir políticas públicas que garanticen el acceso a tratamientos adecuados. En Argentina, más del 10% de la población adulta convive con esta enfermedad, muchas veces sin diagnóstico.

La diabetes se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre debido a alteraciones en la producción o acción de la insulina. Puede presentarse como diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional (durante el embarazo) o como consecuencia de otras afecciones o tratamientos médicos.

Los pilares fundamentales para su control son la educación terapéutica, la alimentación saludable, la actividad física regular y el tratamiento farmacológico. Un diagnóstico precoz y un control adecuado de la glucemia reducen significativamente el riesgo de complicaciones crónicas, tanto macrovasculares (infarto, ACV, arteriopatía periférica) como microvasculares (retinopatía, neuropatía y nefropatía diabética).

Por ello, se recomienda realizar chequeos periódicos a partir de los 35 años, especialmente en personas con antecedentes familiares de diabetes. Adoptar hábitos saludables y sostener una educación continua son claves para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

