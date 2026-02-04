La jornada se estableció en el año 2000 en París, durante la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, con la adopción de la Carta de París contra el Cáncer, un acuerdo que instó a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos para investigar, prevenir y controlar esta enfermedad que constituye una de las principales causas de muerte en el mundo.

Ads

Cada 4 de febrero se convierte en una oportunidad para visibilizar los factores de riesgo, educar sobre hábitos saludables y promover controles médicos regulares que puedan detectar la enfermedad en sus etapas iniciales, aumentando así las posibilidades de tratamiento exitoso.

La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), organización líder detrás de esta iniciativa, impulsa campañas temáticas que este año están centradas en el lema “Unidos por lo único”, que busca poner en el centro de la atención no solo la enfermedad, sino la experiencia individual de cada paciente y su entorno social y emocional.

Ads

Instituciones sanitarias y organizaciones civiles de todo el mundo suman actividades, charlas, jornadas de prevención y eventos comunitarios para recordar que el cáncer no solo es una cuestión clínica, sino un desafío que involucra aspectos sociales, económicos y humanos.

Puede interesarte

En muchos países también se realizan acciones concretas para movilizar recursos, apoyar a pacientes y sus familias y resaltar la importancia de políticas públicas enfocadas en la salud oncológica, desde la promoción de estilos de vida saludables hasta la garantía de acceso equitativo a tratamientos y cuidados paliativos.

Ads

El Día Mundial contra el Cáncer es, así, un llamado global a actuar de manera conjunta para reducir el impacto de una enfermedad que afecta a millones de personas cada año, reforzando el compromiso con la prevención, la detección temprana y la atención integral centrada en las necesidades de cada individuo.