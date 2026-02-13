La prevención del VIH y de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) enfrenta un escenario crítico por la falta de financiamiento y de acceso a preservativos. En ese contexto, AIDS Healthcare Foundation (AHF) impulsará el Día Internacional del Preservativo, con acciones de concientización destinadas a promover el uso correcto del preservativo y a reclamar políticas públicas que garanticen su acceso gratuito a toda la población.

Según el Global AIDS Update 2025 de ONUSIDA, entre 2016 y 2022 la compra internacional de preservativos cayó cerca de un 30% respecto del período 2010-2016. En paralelo, las iniciativas de promoción en países de ingresos bajos y medianos se redujeron casi un 50% desde 2010, debilitando tanto el incentivo a su uso como su disponibilidad en comunidades clave.

En Argentina, la situación es aún más compleja. De acuerdo con datos de la organización Chequeado, en 2024 la distribución de preservativos cayó un 64%, mientras que en 2025 el Ministerio de Salud de la Nación no logró asignar los insumos adquiridos para su entrega gratuita debido a que ingresaron al stock el 16/12 y permanecieron en cuarentena.

Datos recopilados por los Centros Comunitarios de Salud Sexual (CCSS) de AHF Argentina correspondientes a 2024 y 2025 indican que la disminución del uso del preservativo atraviesa a toda la sociedad. La población joven concentra los niveles más altos de ITS. Los varones cis representan el 77,7% de los diagnósticos positivos, seguidos por mujeres cis (20,1%), mujeres trans (1,9%) y varones trans (0,4%).

La positividad de los diagnósticos alcanza el 17% en adolescentes de 14 a 19 años, el 18% entre los 20 y 24, y el 19% en el grupo de 25 a 29 años, manteniéndose elevada hasta los 39. A partir de los 40 años, los porcentajes comienzan a descender, aunque el uso consistente del preservativo continúa siendo bajo en todas las franjas etarias. En mayores de 50 años se observa un menor porcentaje de diagnósticos y un aumento en el uso sostenido del preservativo, posiblemente vinculado al impacto residual de campañas masivas de prevención realizadas décadas atrás.

Este panorama exige una respuesta urgente de la sociedad civil y de los tomadores de decisiones, ya que los gobiernos, por razones financieras o políticas, adquieren cada vez menos preservativos para su distribución gratuita. La situación se agrava con los recientes recortes de financiamiento en países de bajos ingresos derivados de la disminución de recursos de organismos como PEPFAR y USAID.

La reducción presupuestaria impacta directamente en la disponibilidad de preservativos, lubricantes, consejería sobre sexo seguro y pruebas de ITS en países como Venezuela, Haití, México, Cuba y Argentina.

Ante este contexto, AHF impulsa desde 2009 el Día Internacional del Preservativo, que se conmemora cada 13 de febrero, un día antes de San Valentín. La iniciativa busca interpelar tanto a las personas -principalmente jóvenes- para que utilicen correctamente el preservativo, como a los gobiernos, con el objetivo de visibilizar la necesidad de que estos insumos estén ampliamente disponibles para la población.

Con un tercio de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza en América Latina y el Caribe, y con casi el 50% entre los jóvenes, se vuelve prioritario asegurar la disponibilidad gratuita y sin estigmas de preservativos en centros de salud pública, espacios de entretenimiento y sistemas de transporte.

Los preservativos son el método más económico, accesible y sencillo para ejercer una sexualidad segura. Tanto los externos como los internos son fundamentales para prevenir más de 20 ITS y los embarazos no planificados, independientemente del tipo de práctica sexual.

En América Latina y el Caribe, las nuevas infecciones por VIH aumentaron un 13% entre 2010 y 2024, lo que convierte a la región en una de las pocas del mundo donde la epidemia continúa en expansión. El 26% de los nuevos casos corresponde a personas de entre 15 y 24 años, y el 77% de ellos se registra en hombres jóvenes. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2020 y 2022 los casos crecieron más de un 30% en adultos de 15 a 49 años en la región de las Américas.