Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una festividad que cuenta con tres fechas anuales -20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre- para rendir homenaje a uno de los animales de compañía más populares del mundo, especialmente en tiempos de redes sociales, donde los felinos se viralizan como símbolo de afecto y entretenimiento.

Las tres jornadas tienen su origen en los Estados Unidos y surgieron a partir de distintos impulsos. La primera conmemoración se estableció el 20 de febrero en recuerdo de Socks, el gato del entonces presidente Bill Clinton, considerado uno de los felinos más famosos de los años noventa. El animal vivió en la Casa Blanca, tuvo página web propia y recibió correspondencia de todo el país. Nació el 15 de marzo de 1989 y falleció el 20 de febrero de 2009.

La segunda fecha, el 8 de agosto, fue instituida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el objetivo de promover los derechos de los animales y concientizar sobre su cuidado. En el hemisferio norte, agosto es considerado el “mes del gato” debido a que el aumento de horas de luz y temperatura incrementa la actividad reproductiva felina, fenómeno que en el hemisferio sur se asocia a enero.

Por último, el 29 de octubre se celebra el Día Nacional del Gato en los Estados Unidos, creado por la experta en mascotas Colleen Paige, con el fin de fomentar la adopción y la tenencia responsable.

Según estimaciones de la organización internacional Ecology Global Network, existen alrededor de 600 millones de gatos en el mundo, entre mascotas, animales callejeros y felinos salvajes. Esta magnitud explica la multiplicidad de fechas conmemorativas y el énfasis creciente en la concientización sobre su bienestar.

En Argentina, el fenómeno adquiere una dimensión particular. Datos de la consultora Kantar indican que los gatos forman parte del 51% de los hogares, mientras que la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal reporta un crecimiento del 25% en los últimos cinco años. Este aumento, impulsado por nuevas generaciones, consolida al país como una verdadera “nación gatera” y plantea desafíos sanitarios que no pueden ser ignorados.

Especialistas advierten que uno de los riesgos más subestimados es el de los parásitos externos e internos. Pulgas, garrapatas y gusanos intestinales representan una amenaza tanto para la salud de los animales como para la de las personas. Hasta el 95% del ciclo de vida de las pulgas ocurre fuera del animal, en alfombras, grietas, patios y camas, lo que convierte a los hogares en focos potenciales de infestación.

“El crecimiento de la población felina nos obliga a ser más proactivos. No podemos esperar a ver la pulga para actuar. La prevención es salud, y para ello, la desparasitación integral es el único camino”, explicó el médico veterinario Juan Pablo Taroni, director de operaciones de Laboratorios König.

Los especialistas recomiendan un abordaje integral que combine tratamiento sistémico con control ambiental, limpieza frecuente, aspirado regular y uso de productos que actúen sobre las formas inmaduras de los parásitos. De este modo, la celebración del Día del Gato se convierte también en una oportunidad para reforzar la conciencia sobre la salud y el bienestar animal.

Fuente: con información de Clarín