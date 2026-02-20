Día del gato

Día Internacional del Gato: por qué se celebra tres veces al año y qué alerta surge en Argentina
En Argentina, estos animales forman parte del 51% de los hogares. Advierten sobre temas sanitarios que deben ser tenidos en cuenta.
En Argentina, estos animales forman parte del 51% de los hogares. Advierten sobre temas sanitarios que deben ser tenidos en cuenta.
Son considerados animales con un paladar muy exigente, sin embargo no se trata de un capricho sino de factores genéticos que influyen en sus particulares preferencias.