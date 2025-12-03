En 1953, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció esta fecha en homenaje al médico Carlos Juan Finlay, reconocido por identificar al mosquito transmisor de la fiebre amarilla.

Tres años después, Argentina se sumó a la conmemoración gracias a la iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, con el propósito de celebrar a los profesionales que día a día sostienen el sistema de salud del país.

Carlos Juan Finlay y Barrés, nació el 3 de diciembre de 1833 en Cuba, fue un destacado médico y científico, que profundizó su investigación en la epidemiología y los mecanismos de transmisión de enfermedades.

El Día Panamericano del Médico es un homenaje a Finlay, cuyo aporte resultó clave para la salud pública mundial.

En 1881, convocado por el ejército de Estados Unidos ante la alarmante cantidad de bajas por fiebre amarilla, desarrolló una hipótesis revolucionaria: el mosquito Aedes aegypti era el agente transmisor de la enfermedad. Determinó que, al picar a una persona infectada, el insecto adquiría el virus y podía contagiarlo al picar a otros individuos.

El 18 de febrero de ese mismo año presentó su teoría ante la International Sanitary Conference, que inicialmente la rechazó. Nueve años más tarde, la Walter Reed Commission confirmó su descubrimiento y le otorgó el reconocimiento que merecía.

Esta fecha conmemora el aporte de Finlay y también la labor cotidiana de las y los médicos que trabajan por la salud.