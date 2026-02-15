Aunque parezca mentira y el Día de los Enamorados disimule la situación, el amor romántico es un valor en retirada. Ya sea por el cinismo contemporáneo o por todas las miradas reorganizadoras de la sociedad, lo cierto es que ese tipo de sentimiento parece demodé en estos tiempos y el cine, gran reflejo de la sociedad, lo deja en evidencia. Si los 90’s fue la última gran década de la comedia romántica, con algunos coletazos en los primeros años de este siglo, lo cierto es que el Siglo XXI ya no es tan pródigo en materia de historias romántica.

Ads

Ante este panorama, llama la atención, y no tanto cuando la vemos, el regreso a una historia como Cumbres borrascosas, aunque al verla descubrimos que mucho del sentimiento contemporáneo se infiltró en esa historia trágica. Por eso, enamorados como somos del amor, decidimos buscar algunas películas de este siglo en ciernes que nos devuelvan un poco ese viejo sentimiento.

Imposible no comenzar con ¡Moulin rouge!: amor en rojo, la obra maestra de Baz Luhrmann, con Nicole Kidman y Ewan McGregor, como la cortesana y el poeta. Una película que obra la maravilla de ser rabiosamente moderna en sus formas, es una verdadera bola de imagen y sonido que nos pasa por encima, pero que cree en el amor tal vez como muy pocas. Y, además, repleta de guiños al cine y a la música.

Ads

Puede interesarte

Tal vez uno de los pocos grandes exponentes de la comedia romántica de este siglo, Letra y música es increíblemente graciosa y tiernamente amorosa. Dirigida por Marc Lawrence, tiene a Hugh Grant y Drew Barrymore como una pareja improbable. El, una ex estrella del pop, y ella, la chica que le hace las tareas domésticas. Los une la música y un sentimiento que crece poco a poco. La secuencia final en un concierto es todo lo que le pedimos a estas películas.

Y si hablamos de Drew Barrymore, cómo olvidar Como si fuera la primera vez. Si bien tenemos a Adam Sandler como un gran comediante, llamativamente en su carrera sobresalen algunas comedias románticas, que funcionan básicamente porque sabe hacer buenas duplas con sus coprotagonistas. Y en esta película dirigida por Peter Seagal, Sandler tendrá que arreglárselas para dejar de ser un tipo poco confiable y lograr construir una relación con una joven con un trauma que la lleva a olvidar lo vivido el día anterior al despertarse.

Ads

La ganadora del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2007 fue la española Ficción, dirigida por Cesc Gay y con dos grandes intérpretes de aquel país: Eduard Fernández y Javier Cámara. Como muchas de las grandes historias románticas de este siglo, ya los protagonistas no son jóvenes sino personas en sus 40’s o más. Y aquí tenemos a Alex, un cineasta que intenta terminar su último guion en un tranquilo pueblo, hasta que conoce a Mónica. Gran banda sonora, con Nick Cave & The Bad Seeds.

Puede interesarte

Puede que la aventura, el colorido, sus grandes pasos de comedia, nos hagan olvidar que Up!, sí la de Pixar, sí la de “dibujitos”, es en su corazón una gran historia de amor. Y vaya cómo olvidar su prólogo, la historia de Carl y Ellie contada sin diálogos, en apenas minutos, una vida desde la infancia hasta la adultez. Con los agrio y lo dulce. Era difícil seguir después de ese comienzo a puro nudo en la garganta, pero Up! tenía mucho para contar luego. Una de las obras maestras de Pixar.

Damien Chazelle continuaría por la senda del Luhrmann de ¡Moulin Rouge! con La la land, otra película musical con infinidad de guiños cinéfilos y un amor imposible en su base. Aquí un músico y una actriz, Sebastian y Mia, con Ryan Gosling y Emma Stone incendiando la pantalla. Una historia, una ciudad, y las películas habitando cada rincón entre números musicales notables y uno de los finales más perfectos del cine del Siglo XXI. Chazelle se consagraría con esta película, aunque no ganaría el Oscar… je je je.

Ads

Vidas pasadas es otra de esas películas para ver con el corazón en la boca. Celine Song cuenta la historia de Nora y Hae Sung, dos amigas de la infancia que son separadas cuando la familia de una de ellas emigra de Corea del Sur a Estados Unidos. Historia de inmigrantes, de choques culturales, y de amores que no pudieron ser, en una película de una puesta en escena perfecta.

Puede interesarte

El gran público descubrió al italiano Luca Guadagnino por Llámame por tu nombre, película que también sirvió para llevar a la fama interplanetaria a ese joven maravilla llamado Timothée Chalamet. Aquí tenemos una historia de amor compleja, entre un adolescente y el nuevo asistente de investigación de su padre. La película es puro refinamiento visual y estilización, como le gusta a Guadagnino, pero tras esa cortina de contemporaneidad se filtra una gran historia romántica y, a su manera, por los dolores de la juventud, trágica.

Richard Curtis es uno de los grandes guionistas de comedias románticas de los 90’s, pero también director de esa porquería conocida como Realmente amor (disculpen si pensaban que iba a incluir esa película en esta lista). Pero luego se revindicó con Cuestión de tiempo, film con elementos fantásticos a partir de una familia en la que los hombres tienen la particularidad de poder viajar en el tiempo. Claro, el tiempo se congela cuando se descubre el amor: y ahí surge, entre Domhnall Gleeson y Rachel McAdams. Hermosa, imaginativa, sensible y con Il mondo de Jimmy Fontana sonando a todo volumen. Qué más se puede pedir.

Paul Thomas Anderson dirigió una de las comedias románticas más deformes de la historia: Embriagado de amor. Para obrar el milagro, imaginó a Adam Sandler y Emily Watson como una pareja revulsiva, especialmente él, un tipo con evidentes problemas de socialización que es, claro, una gran reinterpretación del personaje arquetípico que el actor venía construyendo en sus comedias. “Tu rostro es tal lindo que quisiera romperlo a martillazos”, es una de las frases románticas que nunca acompañarán un sobrecito de azúcar.

Puede interesarte

El siglo trajo consigo, si hablamos de comedia romántica, también la capacidad de reflexionar sobre el género y sobre el amor y sobre la relación de las películas con el amor. Alta fidelidad, dirigida por Stephen Frears sobre la novela de Nick Hornby, es una de las grades comedias románticas de nuestro tiempo. El protagonista, John Cusack, es un tipo bastante patético, que va haciendo top 5 de todo lo que le pasa en su vida, incluido el amor y sus parejas, claro. Y por ahí anda Jack Black interpretando a Marvin Gaye. Genialidad. Se recomienda ver en doble programa con (500 días) con ella.

Decíamos que las comedias románticas de estos tiempos ya no están protagonizadas por intérpretes jóvenes y Una segunda oportunidad es una demostración de eso. Una gran demostración. Dirigida por Nicole Holofcener (directora de muchas buenas películas) sigue a una masajista que se enamora de un cliente, con tanta mala pata que resulta ser el ex marido de su mejor amiga. Julia Louis-Dreyfus y James Gandolfini básicamente la rompen en esta gran película sobre gente adulta haciendo cosas de gente adulta.

Esta es una de las últimas grandes comedias románticas que se han hecho. Se llama Un amor inseparable, está dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Kumail Nanjiani y Zoe Kazan, como Kumail y Emily, una pareja atravesada por cuestiones culturales que se construye desde un lugar extraño: ella queda en coma y él se va acercando a sus padres hasta construir un gran vínculo. Pero olvídense del llanto, estamos ante una gran comedia repleta de gente que sabe hacer reír. Y, no se olviden, el último plano es la síntesis del amor.