Por Marcelo Gobello

Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, fecha elegida en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, obra cimera de nuestra literatura y referencia absoluta de la identidad gauchesca. Pero en Mar del Plata esta conmemoración tiene un matiz especial: la ciudad guarda un lazo directo con la vida y la obra del poeta.



Hernández pasó temporadas en la zona de Laguna de los Padres hacia la década de 1870, cuando la región aún era un territorio agreste dominado por el paisaje rural, las pulperías y las estancias. Allí se desempeñó como administrador de un establecimiento rural, tarea que lo puso en contacto cotidiano con el hombre de campo real, su lenguaje, sus penas y su modo de ver el mundo. Ese contacto directo es una de las claves que terminaron de moldear la sensibilidad que luego daría forma al Martín Fierro.

En el corazón de ese paisaje —hoy parte constitutiva de la identidad histórica marplatense— se encuentra actualmente el Museo Municipal José Hernández, ubicado en la antigua Estancia Laguna de los Padres. El lugar preserva el espíritu rural de la época y funciona como un espacio vivo donde se realizan actividades culturales, talleres, muestras y celebraciones vinculadas a la tradición y a la memoria criolla.



No es casual entonces que Mar del Plata, ciudad ligada al mar pero nacida también de la cultura del trabajo rural y las estancias que la precedieron, mantenga un vínculo profundo con la figura de Hernández. El poeta no solo retrató al gaucho: le devolvió su dignidad literaria, lo colocó en el centro de la conciencia nacional en momentos en que la modernización amenazaba con borrar esa identidad.

Celebrar el Día de la Tradición en nuestra ciudad implica, entonces, algo más que recordar un clásico: es reconocer la historia viva que late en sus alrededores, en sus caminos y en su memoria territorial. Y es también entender que, en tiempos donde la identidad se discute y se redefine, la voz del gaucho que Hernández rescató sigue diciendo quiénes somos.



Porque, como él mismo escribió: "Los hermanos sean unidos,

porque esa es la ley primera."

Mar del Plata lo recuerda no solo en los libros, sino en la tierra que pisó.