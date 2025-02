El 11 febrero es el Día de la Mujer Médica. Ellas están haciendo un aporte enorme a la sociedad y a sus propias familias, promoviendo cuidados de la salud y generando lazos afectivos que solo somos capaces nosotras.

Consultada sobre esta conmemoración que hace referencia a Elizabeth Blackwell que en 1849 fue la primera mujer se recibió de médica en Estados Unidos, la *Dra. Elena Casal reflexionó sobre sus 35 años de profesión como médica.

“Quería ser enfermera de sala de operaciones, en ese momento no sabía que había Doctoras ´mujeres´. Pero sí sabía que quería ser una de ellas. Por ello, abracé esta profesión con gran pasión. Me ha dado momentos muy felices y también duros en mi vida. El conocimiento de las mujeres en sus distintas etapas y con ellas las mías, ha sido y sigue siendo un viaje complejo y hermoso, un recorrido del cual me he nutrido y al que he aportado todo mi saber, mi experiencia, pero por sobre todo lo mejor de mí”, expresó Casal.

Además de ser una reconocida profesional de la medicina, la Dra. Elena Casal fue también madre de tres hijos. Dos de ellos, también abrazaron la carrera de la medicina, seguramente inspirados en las enseñanzas de su propia madre. Mientras que Martín es Licenciada en Artes Visuales.

"Ser médica no es fácil", reflexionó la Dra. Casal. Y continuó: “Las mujeres debemos compatibilizar muchas veces la familia y la profesión, y ambas tareas son muy demandantes”.

“Creo que la fortaleza que las mujeres tenemos, permite que logremos con éxito tremenda tarea. No hace tantos años, éramos muchas menos que los hombres en el ejercicio profesional. Ahora somos más médicas que médicos”, resaltó la profesional.

Y agregó: “A cada una de ella les digo, siéntanse orgullosas de ser mujeres médicas. Están haciendo un aporte enorme a la sociedad y a sus propias familias, promoviendo cuidados de la salud en todos sus aspectos y generando lazos afectivos del que solo somos capaces, nosotras”.



* Elena Casal es Obstetra y Ginecóloga del Grupo Maternoperinatal

Es Especialista Consultora en Obstetricia, Especialista Jerarquizada en Ginecología, Médica legista, ex presidenta de la Sociedad de Ginecóloga y Obstetricia de Mar del Plata y ex Presidenta del Centro Médico de Mar del Plata (Primera y única de esta institución).