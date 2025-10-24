De penal, Ángel Di María convirtió para la victoria por la mínima de Rosario Central sobre Sarmiento de Junín, rival directo de Aldosivi por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.

Ads

Si bien el Tiburón piensa en ganar los tres partidos restantes, el triunfo del Canalla le sirve de esperanza, más que nada mirando los promedios, donde se encuentra en el último puesto, por debajo de San Martín de San Juan y los juninenses.

En caso de vencer en la próxima jornada a Independiente Rivadavia, el conjunto marplatense le pisaría los talones al Verdolaga, que en esa fecha deberá medirse con Platense en Vicente López.

Ads

En la tabla anual también ocupa el último lugar y está obligado a ganar sus tres compromisos, esperando una derrota del Santo (26 puntos contra 24). Esos encuentros finales del cuadro que conduce Guillermo Farré son: el mencionado de local ante la Lepra mendocina, Banfield de visitante y sí, en la última fecha contra los de Romagnoli en Mar del Plata.

Puede interesarte

Esa será una verdadera final en el Minella. Si en los dos partidos siguientes ambos ganan, llegarían con la misma diferencia de dos unidades y Aldosivi necesitará ganar junto a su gente para salvarse. Además, complicaría a los otros candidatos al descenso por los promedios.

Ads

Si San Martín desciende por tabla anual y también queda debajo de todo en los promedios, jugará la Primera Nacional el anteúltimo de la tabla por los puntos, por lo que en esa lucha ingresan Godoy Cruz, Talleres y, en menor medida, Gimnasia. Si alguno de estos pierde, se festeja en el Puerto.

Ahora, como este fin de semana no hay fútbol debido a las elecciones legislativas, el Tiburón deberá prepararse de la mejor manera para recibir al equipo mendocino, aún sin día ni horario confirmado.