Un incendio de gran magnitud arrasó este martes con más de 170 edificios en la ciudad de Oita, al suroeste de Japón. Las autoridades confirmaron una víctima fatal y continúan trabajando para contener los focos activos que todavía afectan parte del distrito de Saganoseki.

El fuego comenzó cerca de las 17.45, cuando un vecino advirtió las primeras llamas en una vivienda. En pocas horas, el incendio se expandió sin control y devoró casi 50 mil metros cuadrados, obligando a evacuar a unas 180 personas hacia un centro comunitario.

Según la cadena pública NHK, entre las estructuras afectadas hay casas y diversos inmuebles que quedaron completamente calcinados. La policía encontró un cuerpo en la zona arrasada y trabaja para determinar si se trata de un hombre de 76 años que permanece desaparecido desde el inicio del siniestro.

Mientras tanto, más de una decena de dotaciones de bomberos continúan sobre el terreno. Aunque el incendio aún no está extinguido, funcionarios locales aseguraron que el volumen de humo disminuye y confían en lograr el control definitivo en las próximas horas.

La prefectura de Oita conformó un comité especial para monitorear la evolución del incendio y pidió el apoyo de las Fuerzas de Autodefensa. Desde Tokio, la primera ministra Sanae Takaichi expresó sus condolencias y garantizó asistencia del Gobierno central para las tareas de emergencia y reconstrucción.

Fuente: Infobae