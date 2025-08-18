Un hombre de 45 años fue detenido este martes por la mañana en Mar del Plata luego de que el sistema nacional confirmara que tenía un pedido de captura activo solicitado por la Justicia de Mendoza en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida Luro y Francia, cuando personal de Prefectura Naval Argentina demoró a un individuo que se encontraba a bordo de un taxi, tras haberse activado el botón de pánico.

Al consultar sus datos en el sistema, se constató que registraba una captura activa a solicitud del Juzgado de Instrucción N°37 en lo Penal de Violencia de Género del departamento de Godoy Cruz (Mendoza).

Tras mantener comunicación con la Oficina Fiscal de Mendoza, a cargo del doctor Seiko, se confirmó el interés en la detención. La situación procesal fue informada al Juzgado de Garantías N°5 de Mar del Plata.

Finalmente, el hombre fue trasladado y quedará alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, a la espera de que se concrete su extradición a Mendoza, trámite que ya se encuentra en curso.

