Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en Bahía Blanca a un hombre acusado de realizar amenazas contra la colectividad judía y el presidente Javier Milei.

La causa se inició a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA, remitido al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). Allí se advertía sobre un usuario identificado como “Walter.invade.la”, perteneciente a una red social, que difundía publicaciones intimidatorias dirigidas tanto a la comunidad judía como al primer mandatario.

Con esa información, los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de la cuenta, donde detectaron numerosos posteos con amenazas de muerte contra integrantes de la colectividad judía y contra el presidente Milei.

Entre los mensajes más graves, el individuo afirmaba su intención de “pintar un cuadro con sangre judía como lo hizo el pintor austriaco”, en alusión a Adolf Hitler. También sostenía que había que estar “preparados para la batalla contra el sionismo, ya que la guerra es inminente”, y que “los judíos no son bienvenidos, van a tener paredón de fusilamiento y no van a tener Muro de los Lamentos”.

En otras publicaciones, aseguraba que iba a “convocar un contingente de alemanes que vengan con sus máquinas de agujerear de 30 centímetros, para que saquen corriendo a estas ratas de m…”, evidenciando su fanatismo por Hitler y la reivindicación del nazismo.

Del mismo modo, dirigía amenazas de muerte al presidente de la Nación, expresando que “hay que hacer una gran redada, matar a Milei y colgarlo en la Plaza de Mayo”, mensajes acompañados por imágenes del mandatario con su cabeza clavada en una estaca.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, Secretaría 8 de Martín Canero, desde donde se ordenó profundizar las tareas para identificar al responsable.

Mediante técnicas de análisis de fuentes abiertas e información pública (OSINT), se logró establecer que el sospechoso residía en un inmueble ubicado en la calle Matheu, en Bahía Blanca.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado Federal de Bahía Blanca N°1, a cargo de Walter López Da Silva, Secretaría N°2 de Florencia Diez, ordenó el allanamiento del domicilio, procedimiento que culminó con la detención del investigado, un ciudadano argentino de 42 años.

Durante la requisa se secuestró un cuchillo militar táctico -presuntamente utilizado en videos intimidatorios difundidos en redes sociales-, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

En el interior del inmueble, los efectivos hallaron grafitis y pintadas con pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones como “666”, símbolos asociados a prácticas esotéricas y teorías conspirativas vinculadas al ocultismo, el satanismo y la religión judía.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición de Ariel Lijo en la causa por el delito de “intimidación pública”.