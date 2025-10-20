Una pareja fue aprehendida este domingo luego de sustraerle 80 mil pesos a un hombre de 80 años dentro de los cajeros automáticos del Banco Nación, ubicados en Avenida Libertad y Dorrego.

El hecho ocurrió cuando el jubilado realizaba una extracción de dinero y fue distraído por un joven de 26 años, mientras su cómplice, una mujer de 23, aprovechó el momento para tomar el dinero recién retirado, equivalente a cuatro billetes de 20 mil pesos. La víctima alcanzó a forcejear con la mujer, aunque no logró recuperar el efectivo.

Ambos sospechosos escaparon del lugar, pero fueron interceptados por el personal del Comando de Patrullas en la intersección de 14 de Julio y 11 de Septiembre, tras un rápido operativo cerrojo.

Durante la requisa, los agentes hallaron el dinero sustraído escondido en el cuerpo de la mujer, motivo por el cual fue secuestrado como prueba.

La fiscal María Isabel Sánchez, titular de la UFI de Flagrancia, ordenó la formación de causa por “hurto” y dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 y de la imputada a la Unidad Penal N°50, además de las actuaciones judiciales correspondientes.

