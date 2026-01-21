Una pareja fue aprehendida por hurto este martes por la tarde tras sustraer una mochila del interior de una carpa en el Balneario 4 de Punta Mogotes. Los detenidos son un hombre de 35 años y una mujer de 27, quienes fueron interceptados cuando trasladaban los elementos robados.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, un hombre de 37 años, denunció la sustracción de su mochila, en la que llevaba un teléfono celular iPhone, billetera y dinero en efectivo. El episodio se registró en horas de la tarde, mientras se encontraba en la playa.

Con la colaboración de un efectivo de la Policía Federal que se hallaba franco de servicio, se logró geolocalizar el dispositivo móvil, cuya señal indicaba una ubicación en la intersección de avenida Mario Bravo y Edison. En ese punto, los agentes observaron a un hombre y una mujer transportando la mochila donde se encontraba el celular sustraído.

Al arribar personal de la Comisaría Quinta, se procedió a la aprehensión de ambos sospechosos. En el lugar se recuperaron los objetos robados, entre ellos una licencia de conducir a nombre de la víctima y $62.000 en efectivo.

De las actuaciones tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado de los imputados a la Unidad Penal 44 de Batán y la Unidad 50, respectivamente.

