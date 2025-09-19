A través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio recuperó en el barrio Florencio Sánchez una camioneta Amarok que había sido robada el pasado martes en Miramar. La acción se logró mediante la activación de un alerta en el Anillo Digital, debido a que registró la patente con pedido de secuestro.

Los operadores dieron aviso inmediato al personal policial, que interceptaron el vehículo en Antártida Argentina y Morris, y al ser chequeado por informática, descubrieron que había sido sustraído el pasado 16 de septiembre en la ciudad vecina y que la patente pertenecía otro auto.

Además, la conductora de 26 años no portaba documentación del vehículo ni personal, y además utilizaba una tobillera domiciliaria por una causa vinculada a la venta de estupefacientes, aunque según fuentes policiales cuenta con permiso para llevar a su hija a la escuela.

Por ese motivo, fue aprehendida por encubrimiento y trasladada a la Comisaría Quinta, mientras que la Patrulla Municipal dispuso una grúa para el secuestro de la camioneta.

Por último, desde la Municipalidad destacaron la importancia de que los vecinos denuncien de manera inmediata la sustracción de vehículos, ya que esa información permite la carga en el Anillo Digital y favorece el trabajo conjunto para su recuperación.

MUJER CON TOBILLERA ELECTRÓNICA manejaba esta camioneta robada y saltó cuando pasó por una cámara detectora de patentes. pic.twitter.com/0Rah1f7BJ4 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 19, 2025