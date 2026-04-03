Una mujer de 43 años fue detenida acusada de participar en un intento de robo dentro de un auto estacionado.

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El hecho ocurrió cerca de las 9:10 en la zona de Gascón y Corrientes, cuando un vecino pidió ayuda al advertir que dos personas estaban dentro de su vehículo. Según relató, los sospechosos escaparon a pie en distintas direcciones tras ser descubiertos.

Con los datos aportados, la policía inició un operativo en la zona y logró interceptar a la mujer en calle Santa Fe, entre Gascón y Falucho. Fue identificada como oriunda de Santa Clara del Mar.

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La víctima, un hombre de 29 años, explicó que vio a los involucrados desde su casa dentro de su Peugeot 307 y luego constató el faltante de la rueda de auxilio.

El otro sospechoso logró escapar y no se recuperó el elemento robado. La mujer fue imputada por intento de hurto, pero recuperó la libertad tras cumplir con los requisitos legales, mientras continúa la investigación.

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