Una mujer de 23 años fue aprehendida en la Unidad Penal N°15 de Batán, acusada de intentar ingresar estupefacientes ocultos entre sus prendas durante una requisa de rutina a visitantes.

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense detectó que la joven llevaba dos envoltorios de nylon de distinto color escondidos en su ropa interior.

Tras la intervención policial, se constató que los paquetes contenían una sustancia en polvo de color blanco, con un peso total de 17,6 gramos. El test de orientación realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quien dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, bajo la carátula de Suministro de Estupefacientes Agravado en grado de Tentativa.

Asimismo, la fiscal ordenó que, de no existir impedimentos legales, la imputada recupere la libertad en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

