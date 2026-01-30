Detuvieron a una mujer por intentar ingresar cocaína a la Unidad Penal de Batán
El procedimiento policial se realizó durante una requisa de rutina a visitas. Tenía dos envoltorios de nylon en sus ropa interior.
El procedimiento policial se realizó durante una requisa de rutina a visitas. Tenía dos envoltorios de nylon en sus ropa interior.
La decisión fue tomada por el tribunal Oral Criminal de Jujuy, al considerar que la acusada no solo necesitaría dinero de urgencia, sino que también había sufrido violencia de género por parte de su ex pareja y había quedado aislada de su familia.