Una violenta agresión entre amigas terminó con una mujer detenida este lunes por la noche en Mar del Plata. El hecho ocurrió en un departamento de la calle Gascón al 2100, donde una mujer de 48 años fue aprehendida tras golpear brutalmente a otra de 37.

Ads

El episodio se registró cerca de las 21.30, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre una agresión dentro de una vivienda. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Segunda escucharon gritos desesperados de auxilio desde el interior, por lo que forzaron la puerta para ingresar.

En ese momento salió una mujer completamente ensangrentada, en estado de shock y sin poder mantenerse en pie. Fue asistida de inmediato por los policías, que segundos después tuvieron que reducir a la presunta agresora, quien apareció con sangre en la ropa y las manos, fuera de control e intentando continuar el ataque.

Ads

Puede interesarte

Según relató la víctima, había ido a visitar a su amiga cuando, sin motivo aparente, comenzó a recibir golpes reiterados en el rostro, sin poder defenderse debido a la diferencia física entre ambas.

Personal del SAME trasladó a la mujer herida, a quien le diagnosticaron lesiones en el rostro y la mano derecha, con una posible fractura de tabique nasal.

Ads

La agresora quedó detenida e imputada por el delito de lesiones graves. Interviene la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que ordenó su traslado a la Unidad Penal N°50 de Batán y la continuidad de las actuaciones judiciales.