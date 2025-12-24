Una mujer de 44 años fue detenida este mediodía en pleno centro luego de arrebatar junto a un hombre una cadena de oro a una víctima de 75 años.

Según lo informado, la imputada fue retenida por transeúntes ocasionales tras el hecho, cometido en la intersección de Rivadavia y Catamarca, mientras que el hombre que la acompañaba logró fugar con el objeto sustraído.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera, con intervención de la UFI de Flagrancia, dirigida por Eduardo Layus.

Comunicada la situación, el fiscal dispuso el inicio de actuaciones por “robo” y ordenó el alojamiento de la detenida en la Unidad Penal Nº50.

