Un hombre de 36 años fue aprehendido este domingo por la tarde tras intentar estafar a varios comerciantes de la ciudad mediante el uso de comprobantes de transferencias bancarias apócrifos. El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol.

Según informaron fuentes policiales, personal del Destacamento de Infantería fue alertado por comerciantes que denunciaron maniobras sospechosas en distintos locales de indumentaria. El sospechoso habría intentado concretar compras presentando transferencias falsas como medio de pago.

Con los datos aportados, los efectivos lograron interceptar al individuo en la intersección de San Martín y Entre Ríos. Se trataba de un turista, oriundo de Florencio Varela, a quien se le incautó una campera verde que había sido sustraída de un comercio ubicado en Buenos Aires al 1700.

De acuerdo a la investigación preliminar, el imputado habría intentado estafar a comerciantes de al menos tres locales, situados en Buenos Aires al 1700, Rivadavia al 2100 y en la zona de avenida Patricio Peralta Ramos y Luro. Las víctimas indicaron pérdidas cercanas a los 130 mil pesos.

Intervino la UFIJE especializada en Delitos Económicos, que dispuso la aprehensión del hombre por el delito de estafa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

