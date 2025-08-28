A través de la Secretaría de Seguridad, el Municipio intervino hoy en un hecho de violencia que ocurrió en la avenida Constitución y tuvo como protagonista a un cuidacoches.

A partir de una denuncia realizada por WhatsApp, efectivos del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) llegaron al lugar y encontraron que el acusado se encontraba molestando a peatones y comerciantes. Además, según fuentes de Seguridad municipal, el trapito reaccionó de forma violenta contra los agentes e intentó agredirlos.

Por ese motivo, el personal municipal solicitó apoyo policial, que arribó al lugar y colaboró en la reducción y aprehensión del sujeto. Por su parte, el hecho fue derivado a la Fiscalía en turno y quedó a disposición de la Justicia.

Por último, desde la dirección le recordaron a los vecinos que estas situaciones pueden denunciarse durante las 24 horas al 2233406177, compartiendo ubicación y detalles para permitir la intervención inmediata de los equipos municipales.

